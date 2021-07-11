你有過明明剛睡醒沒多久就覺得累、中午不午休就沒有體力撐到晚上或身體靜下來常常不小心就睡著嗎？大樹藥局吳東穎藥師表示現代人因生活型態、壓力、飲食、年齡等因素，讓身體長時間因為缺乏某些營養素，而導致精神不濟，常常覺得累。

營養素缺乏主要分成兩大類，一類是部分營養素容易攝取不足，一類是針對某些功能性的營養強化。部分營養素攝取不足，像是銀髮族、外食族等，在飲食上容易偏食，造成某些必需營養素缺乏。另一類則是像健身族群、減重族群等，這類族群即使飲食均衡，也還需要攝取特定營養素，來強化身體的肌肉或者代謝等，以達到目的。

(圖/健談提供)

以外食族而言，要同時攝取到各種足量的營養素可能較困難，吳東穎藥師解釋，一般外食很難吃到各類食物，同時還有個人偏好飲食的影響，因此在於胺基酸、膳食纖維或是抗發炎、抗氧化的營養素都可能攝取不足，加上工作壓力大，所以便祕、疲勞、身體慢性發炎等狀況都很容易發生。

藥師建議，多吃各色蔬果可補充膳食纖維、植化素，幫助排便、抗發炎、抗氧化；多吃魚肉、雞肉、豆類等補充優質蛋白質，忙碌的上班族也可透過雞精補充優質蛋白質、必需胺基酸，益生菌則可以幫助改善腸胃狀況與免疫力；薑黃素與各類維生素等，則可以幫助提高身體抗發炎的能力，同時薑黃對於肺部亦有一些保養效果。

而銀髮族則需考慮身體衰退的狀況做些補充。長者普遍該重視的就是骨骼、關節的部分，不能好好活動除了不方便，也會加速身體機能的老化，這也是常常有人會說「要活就要動」。

而許多人認為想要有好的行動力就是顧好骨骼，重視鈣質補充，其實只對一半，不僅是鈣質需要補充，更重要的是維生素D、膠原蛋白以及「養肌肉」的營養素補充。

維生素D是幫助鈣質吸收主要的營養素，若維生素D不足，鈣質吃再多也沒意義。而膠原蛋白則是可以幫助滋養關節軟骨，同時對於皮膚保養也有幫助。

養肌肉的營養素補充不僅是蛋白質，同時也需較多種複合營養素幫助，以幫助長者肌肉量維持，避免肌少症發生，骨骼、關節等再強健，也需要有力量的肌肉協助支撐，因此想要有好的行動力骨骼、關節、肌肉缺一不可。

特定族群像是健身族與減重族，則通常需要一些食物的替代品，來降低多餘熱量攝取，並獲取足夠的營養素。大樹藥局吳東穎藥師對此說明，健身者與減重者通常會控制碳水化合物的攝取，因此在於平時需要能量補充或者嘴饞想吃東西時，沒辦法只以碳水化合物或者醣類食物直接補充，這時候則可考慮以營養棒、芝麻粉沖泡等作為補充，不過營養棒需注意糖份與蛋白質的含量，糖份低且蛋白質高者較優。而蛋白質、鈣質是健身族身體需求量較高的營養素，建議可以額外補充。

減重者則需更加注意熱量攝取，所以在平時的飲食，比起健身者會更需要考量飽足感與營養素攝取平衡的問題，則建議挑選營養素較高、熱量較低的主食替代白米飯，若覺得嘴饞則可選擇高純度黑巧克力，以達減脂增肌，身體輕盈精神就會好。

吳東穎藥師提醒，食品可以多選擇有機、無調味、無添加，以減少身體的負擔，而且飲食均衡還是營養素攝取的基本，再加上特定營養補充，補足身體所需營養素，同時降低多餘熱量攝取，才能有健康的身體與美麗的體態喔！