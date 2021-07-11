慢性發炎與許多健康問題有關，包括心血管疾病、代謝疾病，最嚴重者將導致癌症發生。瀚仕抗衰老醫學中心院長林曉凌醫師說明，癌細胞其實就是病變的細胞，主要是因人體內有一個正常的生命週期，當細胞壽命已盡或是開始出現老化或病變等現象，這時就應該要從細胞核終止細胞的生命週期，但是由於發炎物質與自由基等對細胞造成傷害，改變細胞核中的遺傳物質，控制細胞週期序列的功能已經出現了變化，出現病變的細胞就會不斷地被複製。

醫師提醒，癌變會逐漸在體內發生，通常伴隨的是免疫功能失去偵測、清除不好的細胞或是外來病原菌的功能。當身體累積過多不好物質，免疫系統卻無法及時發現，最後就會變成形成癌症。

(圖/今健康提供)

●對抗慢性發炎 養成規律作息與運動習慣

要避免身體慢性發炎，除應重視飲食均衡，睡眠及規律作息也很重要。林曉凌指出，身體進行睡眠時，器官會開始進行各項修復，包含肝臟解毒、腦神經細胞資訊重整、免疫系統的修復。研究顯示，身體功能健康的人遭睡眠剝奪一周，體內發炎指數會大幅上升，可見規律睡眠對免疫系統和慢性發炎影響之大。

另外，淋巴系統是人體重要的排毒通道，淋巴需要透過肌肉收縮才能帶動整體循環，因此養成規律的運動習慣，也是減少慢性發炎的重點。

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●對抗慢性發炎 飲食如何攝取最有利？

林曉凌指出，植物中含有各種重要營養素，平時應攝取「彩色蔬果」如白色洋蔥、蒜頭；富含花青素的多酚類蔬果，如茄子、彩椒、花椰菜。醫師提醒，不同的蔬菜種類提供不同營養素，應該避免偏食多樣攝取。

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此外，優質蛋白質也是免疫系統的重要原料，林曉凌說明免疫力好壞關鍵之一取決於免疫球蛋白，而其構造是由蛋白質組成，如果沒有攝取足夠的蛋白質、身體沒有吸收好的氨基酸，就無法產生好的抗體並提供免疫功能所需的營養成分。

該如何搭配飲食比例最有助對抗慢性發炎？林曉凌解釋，不同的營養學角度會有不同的攝取建議，主要是與總體的飲食結構有關聯，近年推行的蔬食文化、抗發炎料理、地中海飲食就是朝著減少精緻澱粉類，增加優質蛋白質與蔬果的方向為主要目的。

在攝取蛋白質時也需要考量脂肪種類，例如紅肉的肉與油脂無法分離，通常是以飽和脂肪為主，目前仍建議勿過度攝取飽和脂肪，以免促進相關疾病風險。