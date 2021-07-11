20國集團（G20）財長今天表態支持整頓對跨國企業課稅方式的歷史性稅務改革協議，並敦促仍抗拒國家加入支持行列。

約132國已簽署本月稍早前達成的國際稅務改協議，內容包括全球最低企業稅率15%等。但由19個最大經濟體加上歐洲聯盟組成的G20表態力挺，將有助確保歷經多年談判達成的協議能落實實施。

由主席國義大利在威尼斯主辦的G20財長會議發表最終聲明說：「我們已針對更穩定和更公平國際稅務架構達成歷史性協議。我們支持針對跨國企業轉移獲利的兩大支柱的關鍵部分以及有效的全球最低稅率。」

與會的美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，現今絕不能喪失這個勢頭。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）發表聲明說，「全世界已準備好終結全球競相壓低企業稅競賽」，並稱如今應該快速敲定這項協議，這是一世紀僅見的「稅務革命」機會，沒有回頭路。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）推文表示，「大企業終於不再能逃避它們的繳稅責任」。

這項稅改的目的是防止各國競相提供更低稅率來吸引投資，那經常導致跨國企業繳交微不足道稅款。最終協議可望於G20領袖10月於羅馬舉行峰會前達成，且冀望於2023年以前上路實施。

包括美國、法國和德國等國，一直力促訂定更高稅率。但包括愛爾蘭在內的一些國家反對15%稅率，愛爾蘭藉由低稅率成功吸引蘋果（Apple）和谷歌（Google）前往設立總部。

G20財長在最終聲明中，邀請抗拒國家加入支持行列。倘若未獲得愛爾蘭以及諸如匈牙利和愛沙尼亞等其他抗拒國家同意支持，歐盟勢必無法落實執行此協議。

歐盟經濟事務執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）讚揚達成「空前協議」，但也警告指出，「我們的工作尚未完成」。（譯者：劉學源）1100711