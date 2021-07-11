WBC世界重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)不慎染上新冠肺炎，他與挑戰者懷德(Deontay Wilder)的拳王爭霸戰因此再度改期！原本兩人要在本月24日進行第三度對決，也是兩人最後一次對決，泰森福瑞雖是現任拳王，依照合約他必須要打贏此戰才能徹底擺脫懷德，否則他無法跟別人比賽。比賽暫定延後到10月9日。

2018年12月，泰森福瑞挑戰WBC拳王懷德，兩人當時都是職業生涯無敗，結果在美國洛城激戰12回合，泰森福瑞倒地兩次又起身，最後以平手收場，拳王仍是懷德。

2020年2月，兩人再打一仗，外界稍微看好懷德，泰森福瑞下決心換掉了年度最佳教練，並增重到124公斤（比懷德多出19公斤）。泰森福瑞成功在比賽中打倒懷德兩次，逼得懷德的助手在第7回合丟毛巾棄權。泰森福瑞坐上WBC拳王寶座。

依照兩人的重賽條款，懷德仍有一次奪回拳王的機會，原定在2020年7月開打，但新冠疫情爆發全球大流行而被迫取消，並且拖過了重賽期限。泰森福瑞那時已經不想再跟懷德打了，但是懷德不斷追著索討重賽，還指控泰森福瑞在拳套裡偷藏硬物作弊。

2021年5月，仲裁官接受懷德的上訴，判決他與泰森福瑞的重賽合約依然有效，泰森福瑞只好取消新計畫，掉頭回去打懷德。好不容易排定7月對決，泰森福瑞偏偏又染上肺炎，兩人之間的恩怨簡直是沒完沒了。