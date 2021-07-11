台中1名婦人小芳（化名）多年前與丈夫離婚，因為曾遭施暴，她在前年申請保護令並搬離住所遠離對方，沒想到前夫得知保護令獲准後暴怒，竟不斷肉搜小芳，並傳訊要求她「跪在大廳十分鐘」、「我找妳二天了，我不信我找不到妳」、「見你就打、見車就砸」，法院依違反《家庭暴力防治法》判處拘役30天，得易科罰金。

判決書指出，小芳與前夫離婚多年，但仍屢遭前夫騷擾、糾纏，還曾經遭到對方施暴，因此她在前年3月7日向高雄少年及家事法庭申請保護令獲准，限制前夫不得對她做精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，沒想到此舉卻引來前夫大大不滿，開始對她言語騷擾。

小芳在同年4月9日清晨6時收到手機訊息，訊息內容表示「我要跟你算一算」、「你來店裡一趟，給我跪在大廳十分鐘」、「我見你就打、見車就砸，我找你二天了，我不信我找不到你」、「你絕，我會做的更絕」等內容，其騷擾行為已明顯違反保護令，小芳當下立即嚇壞報警。

該前夫之後在法庭上認罪，承認僅是因為一時氣憤就恐嚇對方，法官考量他沒與小芳已達成和解，審理後依違反《家庭暴力防治法》判處他拘役30天，得易科罰金。

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