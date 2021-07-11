今起午後雷雨區擴大！天氣職人吳聖宇表示，今天起西半部開始有午後雷雨出現，並有較大雨勢的機會，周三至周五，東半部也迎來短暫雨，而究竟颱風何時有機會生成？他表示，最快要等到周六左右高壓勢力北抬，颱風才有空間發展，預估7月下旬颱風生成可能性提高。

吳聖宇在臉書指出，颱風預期短時間內仍沒有明顯的發展機會，最快也是要等到周六到下周，太平洋高壓勢力北抬後，才有機會讓出足夠的空間讓颱風開始發展，因此預估要等到7月下旬颱風出現的可能性才會提高，從歷年統計來看，每年7月平均應該要有3到4個颱風形成，如果7月中旬仍然沒有颱風的話，那麼今年7月份颱風生成的數量可能會偏少，颱風形成後也不見得就會影響台灣，變化還很大，值得繼續留意。

周六開始太平洋高壓勢力北抬，才有機足夠空間使颱風開始發展，預估7月下旬颱風出現可能性提高。（翻攝自 氣象局）

吳聖宇說，今天仍是夏季型天氣為主，午後雷雨發生的範圍可能會比前幾天稍微擴大，對流發生的地方有出現短時較大雨勢的機會，前往山區活動或是午後要外出的朋友仍要特別注意天氣變化的情況。各地溫度偏高悶熱，尤其是大台北以及東半部地區，有出現36度以上高溫的機會。

圖為今天的定量降水預報，西半部出現午後雷陣雨。（翻攝自氣象局）

吳聖宇說，這周開始太平洋高壓的位置將有逐漸往北、往東調整的趨勢，隨著高壓往北抬，菲律賓到南海一帶也將逐漸轉變為相對的低壓區，並且往北擴展到台灣，預期周六、下周日左右台灣附近可能就會比較明顯的進入氣壓較低的範圍內，因此大氣狀態將會逐漸變得不穩定。周一到周二(12至13日)主要的天氣變化仍是西半部的午後雷雨，周三到周五(14至16日)除了西半部午後雷雨外，低壓區北側的偏東風也將為東半部迎風面帶來水氣，出現短暫陣雨的機會增多，周六、下周日(17至18日)低壓區更往北擴展，各地下雨的機會也可能再提高，不過由於預報的結果仍在持續調整中，未來的變化幅度還有待觀察。