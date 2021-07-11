警方為強化「110年暑期保護青少年-青春專案」反毒害、反幫派、防詐欺及拒絕賭博等宣導活動，由偵查隊蔡姓及周姓偵查佐擔任直播主，藉此發揮宣傳的加倍效果。（警方提供）

政府開放第一類到第六類對象施打疫苗，台中市政府警察局第六分局發現多數施打站均有學子少年陪同阿公、阿嬤至施打站接受疫苗接種，警方為強化「110年暑期保護青少年-青春專案」反毒害、反幫派、防詐欺及拒絕賭博等宣導活動，由分局偵查隊蔡姓及周姓偵查佐擔任直播主，藉此發揮宣傳的加倍效果。

警方9日上午9時起至9時30分，由分局偵查隊蔡姓及周姓偵查佐擔任直播主，擇於「中山國中」疫苗快打站門口空曠處，在不群聚範圍內，以你問我答方式採訪離場民眾，針對現今各種犯罪態樣及應對方法加以宣導；藉由長者防堵毒品及詐欺危害經驗引述，分享給時下之年輕人，以確保青少年學子們暑期安全活動空間，預防偏差行為及被害，有效降低被害情事發生，維護身心健全發展。

警方指出，此次「防詐、拒毒宣導街訪」，透過第六分局臉書專頁，以即時直播方式呈現，受訪民眾可獲得分局警友站贊助之警察造型最夯防疫背包(裝有口罩包、護目鏡、面罩等)。

第六分局長吳耀南呼籲，現值學生放暑假，不法犯罪集團均趁此期間，以各種網路通訊軟體招收利誘青少年從事詐欺車手或販毒小蜜蜂等不法犯罪，為避免法治觀念薄弱之青少年受害，希透過網路直播活動，讓青少年增進正確法律觀念與知識，並達預防犯罪宣導效益及創造青少年優質的暑期環境，讓學子們開心放暑假。