基隆1名具有台大高學歷，在母親開設的報關行上班的32歲王姓男子，為了公司股權糾紛，9日凌晨持空氣加溼器朝母親頭部凶狠猛砸致死，落網後遭到法院羈押，檢方查出，王男在行兇前，為了逼出母親出房間，先在母親臥房外燒雜物，燃起的濃煙把母親嗆醒後，先以電線勒昏，又持空氣加濕器猛擊母親頭、臉等多處，法醫相驗後，發現死者顱骨變形、肋骨斷裂，手段相當殘暴，令人髮指。

根據調查，王男為60歲許姓婦人的二兒子，大兒子則因工作繁忙住在外地，平時僅有母子2人同住於基隆市仁愛區忠一路一棟樓房，王嫌疑因不滿報關行股權分配問題，與母親相看兩厭、屢爆口角，9日凌晨更是吵得猛烈，甚至暴怒拿起家中電器狂砸許婦導致死亡。

事發後，因報關行職員發現許婦沒來上班，趕緊通知長媳前往查看，卻發現婆婆已倒臥在血泊中，嚇得趕緊打給丈夫，從外地趕來大兒子當場痛哭失聲，緊急通知消防隊卻已來不及，痛下毒手的弟弟卻呆坐在旁，警方到場後即將王嫌上銬逮捕。

王男向警方供稱，當時母親不僅出言相罵，還有動手，讓他相當憤怒，才拿電器重擊媽媽頭部，因此失手殺死母親，但因王男說詞反覆、避重就輕，還常常答非所問，甚至出現現場情況不符的狀況，因此相關細節還須釐清。

此外，警方在王男住處找到毒品吸食器，經查他無毒品前科，因此將採集尿液查明是否吸毒，王母遺體也將解剖釐清案情。