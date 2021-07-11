米奇曼托的稀有球員卡價值連城，1952年的一張卡片被視為收藏界的聖杯。（美聯社）

退役洋基球員「派皮」派皮頓(Joe Pepitone)控告棒球名人堂，似乎是名人堂「霸占」了他的球棒不肯歸還。1967年，洋基傳奇球星米奇曼托(Mickey Mantle)擊出大聯盟生涯第500轟，他這支價值連城的球棒被洋基球團捐給了棒球名人堂，問題在於那支球棒不是米奇曼托的，他是向隊友派皮頓借來的，莫名其妙就變成名人堂的東西。

米奇曼托在1968年球季後退休，生涯累積536轟，於1995年去世。米奇曼托是美國棒壇數一數二的傳奇人物，世界上最貴的球員卡就是米奇曼托的卡片，其中一張曾以520萬美元（新台幣1.45億）轉手，他的500轟球棒自然也價值不菲，

美媒《The Athletic》報導，派皮頓去年9月要求名人堂歸還這支球棒遭拒，指控名人堂非法持有他的物品。名人堂認為既然是洋基球團捐出來的，他們當然是合法持有。但是洋基高層當初卻對派皮頓說只是「借用」那支球棒，還告訴他可以去向名人堂討回，派皮頓去了幾次都碰釘。現在大家各說各話，到底是誰搶走了派皮頓的球棒？

派皮頓比米奇曼托小9歲，他在洋基打了8年，入選過3次明星賽，3次一壘金手套，後來轉到太空人、小熊、勇士。派皮頓今年80歲，1973年離開大聯盟，去日職打過一季之後退休。他多次因輕罪進出看守所，而且離過3次婚，手頭可能比較拮据，外界認為他可能是想討回那支球棒賺點錢。