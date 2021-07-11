勞工局汲取去年視訊就業博覽會7成高媒合率成功經驗。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

疫情造成民眾就業層層障礙！台中市領先全國首辦2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會，邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出逾430個起薪均達到4萬元以上的高薪職缺；最高薪為光學元件領導廠商合盈光電開出13萬7500元的職缺。勞工局強調，全台首場視訊博覽會將於8月2日登場，即日起至7月25日開放求職者報名。

「畢業求職季來臨，疫情期間求職不可鬆懈！」勞工局長張大春說，市府去年「視訊就業博覽會」創下近7成高媒合率，更領先六都辦理「視訊徵才活動列車」，截至今年6月份共邀集逾80家企業加入視訊就業台中隊，今年再創新「視訊徵才2.0」，提供求職者免出門全視訊徵才服務。

張大春指出，2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出逾430個起薪均達4萬元以上高薪職缺，跨足製造、精密機械、光電及綠能產業，其中最高薪為光學元件領導廠商合盈光電所開出的 13萬7500元的研發處職缺。勞工局更貼心開發50個學經歷不拘且起薪4萬元以上的工作機會，歡迎職場新鮮人踴躍參與。

張大春強調，「視訊徵才2.0」只要透過「線上報名」、「下載軟體」、「登錄面試」簡單3步驟，免出門在家就可以面試。步驟一「線上報名」，上傳或將報名表及個人履歷寄至指定信箱；步驟二「下載軟體」，下載面試軟體並測試網路及視訊；步驟三「登錄面試」，於排定時間登錄會議代碼即可開始面試。