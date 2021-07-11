指揮中心宣布，全國3級警戒延長至7月26日，並從7月13日起「微解封」，部分場所文藝、運動、旅遊場域可適度鬆綁，不過部分縣市政府針對「微解封」有不同的規定，對此，國民黨立委賴士葆表示，許多民眾已經快被搞瘋了；而就在各縣市紛紛選擇「逆時中」就可以看出，指揮中心「快要hold不住了」。

「微解封」措施還沒有開始，賴士葆10日在臉書指出，很多人已經快要被搞瘋，因為指揮中心訂定出一套全世界最自相矛盾的規則，坐在冷氣房思考的官員永遠不會體會老百姓的感受，就像老百姓搶打殘劑跑百米趴倒在地，總統蔡英文的特助還要用「詠春疫苗」來揶揄，且指揮官陳時中承認矛盾的事不能說沒有，如今眼見互相矛盾衝突的規定比合情合理的規定還要多太多，一國多制，各部會自行訂定，地方政府無所適從，他認為，這個微解封簡直像點燃民怨的番仔火。

賴士葆指出，微解封簡直像點燃民怨的番仔火。（圖／摘自賴士葆臉書）

賴士葆表示，用科學的角度思考防疫、對抗病毒是絕對正確的鐵律，劍橋大學研究員指出，跟無症狀感染者同桌吃飯，2到3米內所有的人必定受到感染，然後再把病毒各自帶回傳給同住家人，這也是國內學者專家不斷告訴我們的防疫基本知識，否則五都的市長不會選擇「逆時中」：禁止餐廳內用；而只有台南市長「順時中」被網友洗版要求三思，幾個小時以後台南市也逆時中了，後來還有南投縣、彰化縣等縣市紛紛跟進逆時中，看起來指揮中心「快要hold不住了」。

微解封規定室內不能5人以上，但更多人聚集的電影院可以開放；另室內不能5個人以上聚餐，但9個人可組團旅遊，賴士葆表示，旅遊期間不知該如何吃飯才不會違反規定。他並提到，還有幼教和補教業者抗議，電影院、健身房、逛夜市、上餐廳都可以，為何幼教、補教、托嬰不行？

賴士葆說，指揮中心大權在握，訂出爭議極大的規範，不遵守就罰錢，但有些細節還要交由地方政府來制定，如此一來，如果疫情再次爆發的話，就可以甩鍋給地方政府，面對中央疫情指揮中心不負責任，且帶有政治味的微解封做法，老百姓除了哀怨還能怎樣？