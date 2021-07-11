新竹縣1名男子去年3月連續犯下2起深夜闖入女子租屋，強行摟抱親吻的恐怖行為；男子先在半夜發現未鎖門的租屋，入屋後看見女子熟睡，就爬上床撫摸親吻，而女子都以為對方是男友不反抗，之後才漸漸發現對方身上有不熟悉的菸味、舉止也不同，驚醒起身後就嚇跑男子；法院之後依3項罪名判刑10月，可上訴。

判決書指出，該男子去年3月某日深夜行經新竹縣新豐鄉一處租屋處時，發現門未上鎖且屋內僅1名女子正熟睡，他色心大起，潛入屋內後爬上對方的床一陣親吻；而該女子在睡夢中誤認為是男友，也不反抗地任男子親吻、撫摸私密處，但之後她突然聞到不熟悉的菸味，隨即驚醒發現男子，放聲尖叫後即嚇跑對方。

不料該男子食髓知味，在犯案後隔1個月，他同樣行經新竹縣湖口鄉一處租屋處時，仍發現未鎖門，當時屋內一片漆黑，他發現另1名女子躺在床上後上前抱住並親吻；女子當下同樣認為是男友為反抗，後來漸漸發現男子許多動作、習性與男友不同，心存戒心之下起身準備開燈，男子這時才慌張逃離，

2名女子陸續向警方報案後，警方調閱監視器順利將人逮住，法官審理認為，吳利用被害人熟睡無法抵抗之際乘機猥褻，造成被害人身心無法抹滅的傷痛，依侵入住宅、乘機猥褻、性騷擾三罪判處有期徒刑10個月，可上訴。