老實講，就算公鹿「字母哥」阿提托康波知名度可能不如詹皇或柯瑞，但他的211公分身高也認不出來嗎？根據《The Athletic》記者阿米克爆料，字母哥先前待在鳳凰城客場飯店，竟然發生半夜弄丟鑰匙，卻遭飯店櫃台人員追問真實身分的糗事。

「公鹿前兩場總冠軍賽都在客場作戰，且住在鳳凰城郊區的飯店，在字母哥生涯首場總冠軍賽前夕，他一直默默備戰中，」阿米克說，「但在G1賽前，字母哥遇到一個罕見的障礙，他在半夜竟然弄丟了房間鑰匙，只好跟櫃台人員求救。」

「這名女性櫃台人員很友善，卻不認識字母哥，只能隔著玻璃詢問這名戴口罩男子姓名，當字母哥提供他的化名，這在想保護隱私的名人當中很常見，櫃台人員很疑惑為何他無法提供證件，」阿米克說，「幸好另一位櫃台人員連忙說，這是雅尼斯！」

只能說身材如此高大的阿提托康波，戴上口罩之後可能沒人可以認得出來，只是身為飯店櫃台人員，連公鹿球員入住的基本資料也沒有，這也太誇張了點，而且字母哥半夜才突然搞丟鑰匙弄出這次風波，也不禁讓人懷疑他半夜到底跑去哪裡了。