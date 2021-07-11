警方當場查扣K盤2個、毒品咖啡包7包、毒品愷他命7包等。（民眾提供）

警方當場查扣K盤2個、毒品咖啡包7包、毒品愷他命7包等。（民眾提供）

不甩三級警戒 家中七彩霓虹燈閃爍辦毒趴 警方上門手到擒來

全國新冠肺炎三級警戒期間，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，為避免部分民眾因特定行業暫停營業後，轉至隱密性較高的旅館或住宅群聚，造成防疫破口。台中市政府警察局第六分局持續執行防疫勤務，於7日查獲29歲的蔡男等3男4女共7人，於承租住宅內舉辦毒趴，警方偵訊後，依違反毒品危害防制條例移送嚴辦，並依違反傳染病防治法函送市府都市發展局裁罰。

警方指出，市政派出所接獲反毒通報網通報，於西屯區台灣大道3段上某大樓內住戶，於新冠肺炎蔓延期間在住家舉辦毒品轟趴。警方據此聲請搜索票，於7日12時30分前往搜索時，見蔡男承租屋內七彩霓虹燈閃爍，發現有吸食毒品咖啡包及愷他命情事。

警方當場查扣K盤2個、毒品咖啡包7包（毛重61.15公克）、毒品愷他命7包（毛重258.8公克），其中26歲的吳男及28歲的田女因持有毒品，依違反毒品危害防制條例現行犯移送台中地檢署偵辦；其餘蔡男等5人採集尿液函送嚴辦。另房間內人數計7人，顯已違反政府防疫期間不得群聚之規定，亦函請市府都市發展局依法重罰。

第六分局長吳耀南強調，新冠肺炎疫情期間，警方仍全力掃蕩毒品，阻斷毒品流通管道，維護市民健康安全；同時持續取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口。呼籲民眾遵守防疫規定，警方執行勤務如發現違反防疫規定群聚，或發現不法行為時，將依相關法規移送嚴懲。