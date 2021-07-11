【愛傳媒程富陽專欄】「七七抗戰」，可說是中國近代史最令人動容及戰事慘烈的一章了，整整八年的人不分男女老幼，地不分東西南北；以最落後的裝備對抗日本帝國最先進的武器，前四年外無同盟國馳援協助，內有政客漢奸棲附日本；但中國全體軍民團結一心，熱血奮戰，終於等到盟軍的援助，最後美國的兩顆原子彈，結束了長達八年的中國「七七抗戰」。

然而，從1945年抗戰勝利算起，也不過4年光景；從國共內戰開打，到1949年國民政府敗遷臺灣，緊接著從50年代到80年代的國共軍政「對峙」，期間經歷了攻勢作戰，攻守一體，到防衛作戰初期階段；但「七七抗戰」的進行曲，卻從未在臺灣這個小島停歇過。

從民間高歌「大刀向鬼子頭上砍去」的《大刀進行曲》，到老兵低吟「同胞啊，什麼時候才能收回我家鄉」的《松花江上》；從軍民齊聲「槍在肩，刀在腰，熱血熱血似狂潮」，震撼人心的《旗正飄飄》，到演繹合唱「奸淫擄掠苦難當，奔他方骨肉離散父母喪」闡述征戰離情，及控訴日軍戰爭罪行的《長城謠》；哪一首不是氣勢磅礡的七七抗戰「進行曲」。

縱使到了8、90年代，我們總算看清了國際局勢，知道國際朋友還是需要「多一個是一個」的現實，從此不再歌詠對日仇恨；但每到「七七」這個日子，它仍然像一個洗不掉的記印，全島左鄰右舍仍「歌聲飄揚」，迴盪著昔日全民抗戰的激昂；全島大街小巷仍「旗正飄飄」，張揚著曾經患難歷史的刻痕。

直到90年後，島內「台獨」勢力崛起；直到1996年臺灣總統直選後李登輝的「兩國論」；直到2千年臺灣之子陳水扁倡言「一邊一國」；直到2014年民進黨「救世主」蔡英文，打敗8年執政無感的馬英九，進而片面撕毀兩岸好不容易建立的「九二共識」；七七抗戰高亢的「進行曲」，遂瞬轉為低鳴的「休止符」！

從此，「去中」成了台獨者眼中的必要顯學，「台獨」則成了執政者務實的漸進推動；於是，「七七抗戰」進行曲成了宣傳「一個中國」的噤語；《大刀進行曲》昇華成為台日友好關係的「旋律」；《松花江上》淪為向中國輸誠的揶揄；《旗正飄飄》成為只在向國際或對岸發聲需要時的墊腳石；至於《長城謠》，更只淪為台胞到大陸旅遊時，登踏秦嶺吟唱的思古幽情。

今年全世界碰到嚴峻的疫情，在民進黨眼裡，帶著「中國」兩字內涵的「七七」，簡直尤勝新冠狀病毒，正可藉機塵封他的歷史，於是我們看到的，只是行政院部門的「不堪回首」，教育部聊備一格的「學術研討」，國防部無心戀戰的「官場文宣」，媒體界偶來天外一筆的「敘述從前」，在野黨無力回天的「楚囚相對」；及總統府「雁過也，不傷心」的「干卿底事！」

昔日臺灣「七七」的昂揚不屈，曲脈澎湃，熱血沸騰的「進行曲」之聲，隱然已一去不返；如今的「七七」已轉為溫溫吞吞、似有似無、渾渾噩噩的蒼茫之調；昔日「死去原知萬事空，但悲不見九州同」的中國心，及「王師北定中原日，家祭毋忘告乃翁」的統一情懷，在民進黨執政「去中化」的努力下，已淪為在台灣對中華歷史重新界定中，被快速翻去的一頁。

今日兩岸的情境，隱然已從「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的怡然與願景，轉化成「兩岸各有猿聲啼，輕舟逆筏水中波」的樣貌與困境。我們必須承認，也許，世界在面臨21世紀的這場無情的疫情，還可能藉疫苗的接種而恢復生機；但曾在台灣有過高亢動人的「七七抗日」樂章，在今日民進黨的主政下，在台獨課綱的籠罩下，卻已註定成為令人難以高詠的一曲「休止符」。

作者為退役上校

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。