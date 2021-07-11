【愛傳媒蔡詩萍專欄】看政治看多了，我常常有一種感想：有些政治人物令人討厭，未必是顏色，而是嘴臉！

蔡英文總統雖然也常被我批評，但那是因為她畢竟是政黨領袖，是國家元首，一舉一動，備受矚目。她常被放大批評，不是壞事，足見台灣的民主。

可是，我不解的是，做為她的黨幕僚，特別是一位主席特助，到底是扮演什麼角色呢？尤其，當他發聲，評價一件公眾事務時，他是「代表自己」，抑或，「主席的分身」呢？

當他的主席，一再宣稱，執政應該謙卑謙卑再謙卑時，他卻動輒嘲笑人民，恥笑在野黨時，他是背著黨主席，做傲慢的事；還是，他根本是揣摩上意，做風向球的指標呢？

我不是很懂，也許需要蔡英文主席，給我一些指教！我想，我說的是誰，大家應該知道吧！

如果，不是很知道，也沒關係，因為理論上，執政黨「主席的特助」也不過是一個幕僚，一個幕僚本來就該像個幕僚，幕僚幕僚，簾幕之後的僚屬，沒有自己，只有協助老闆，解決疑難雜症，而靠的，應該是專業意見，或，超乎一般水準的見識，不是嗎？

若，幕僚，搶鏡頭，說出的意見，變成老闆的「代言人」，或「麻煩製造者」，恐怕無論用那種標準看，都不是一位稱職的，好幕僚吧！

好吧，我指的，是最近因為指責花蓮縣民打疫苗殘劑，而又語帶諷刺的，譏諷在野黨的，蔡英文主席的特助洪耀南！

好了，洪耀南不能說是小編或新人，但，這次，他因為這風波，倒是上了媒體標題，著實風光了幾天。然而，這就是他的目的嗎？不甘心，當個幕僚，乾脆跳出來，搶新聞，搏版面嗎？

如果，是這樣，那倒是成功的，因為新聞不小，版面頗大。可是，我好奇的是，他在指責花蓮縣府，指責花蓮縣民，譏諷在野黨時，不知事前有沒有想過，他的身份是「民進黨主席特助」！？

而此時此刻的，「民進黨主席特助」可是不得了啊！是堂堂「執政黨」的黨主席特助啊！這黨主席還同時是中華民國台灣的總統！

洪耀南眼裡，也許只想到他是主席蔡英文的特助，但這主席有一個無法分割的身份，是國家元首。執政黨主席，可以偏頗為黨，但國家元首豈能不把每個縣市，每個不同政黨轄下的縣市民眾，當成「一視同仁的國民」呢？

何況，當我們介紹你洪耀南特助出場時，除了是民進黨主席特助之外，也會同時稱呼「執政黨主席特助」，如果只是一位在野黨主席特助，媒體會有這麼大的版面讓你搏嗎？

某種程度講，「洪耀南特助」講話的分貝，完全是靠「執政黨主席」這塊招牌，不是嗎？套句成語，這就是「狐假虎威」啊！耀南兄！

如果，洪耀南特助不要那麼急著搏版面，再多一點冷靜的思維，他或許會提醒自己，啊對齁！民進黨是執政黨，對抗疫情的每一步都是執政黨的工作，做好，是責任，做不好，是承擔！

人民是被動接受執政黨所作所為的好與不好，地方縣市是配合中央政府的政策，中央做的好，地方想黑也不容易，但中央做的不好，即便是同黨的縣市政府，也未必肯配合！

現在的微解封，桃園市長鄭文燦不就不配合餐廳解封內用嗎！那你洪特助要不要批評一下呢？這次事件核心，疫苗殘劑的施打，看民眾爭先恐後，你洪耀南或許覺得好笑，我們一般百姓卻覺得可悲！

誰，造成這局面呢？跑去美國打疫苗的台灣人，會說在那裡，連大賣場都可以打呢！

但我們身在台灣的民眾，卻在你洪特助的執政黨主席領導下，搶打疫苗，苦苦等打疫苗，去分一些殘劑還要被你特助大人公開調侃，諷刺，我們，我們真是，有苦說不出啊！蔡英文主席！您嘛出來講講話，評評理啊！

作者為知名作家

照片來源：疾管署截圖。

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