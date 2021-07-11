屏縣府稍早表示，內埔79歲女性8日施打莫德納後，9日晚間被家人發現已無呼吸，期間曾2度發高燒、多次嘔吐且全身酸痛，死亡原因尚待釐清中。

屏縣府指出，內埔79歲女性8日下午至速打站接種疫苗，當晚將近22時許，個案體溫38.5，有吃普拿疼，23時許嘔吐幾次，人顯疲憊。

而隔日上午體溫38度，直到中午量測體溫才恢復正常，但個案主訴全身酸痛。到晚上21時多出現呼吸困難情形，經協助採坐姿有較緩解，不過22時多發現已無呼吸。

縣府說，已協助家屬通報疫苗不良反應事件。