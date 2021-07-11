身為全世界籃球最高殿堂 NBA，不只是體育賽事，更是不少人的精神寄託，你一定經歷過同學、同事在上課或是上班時刻偷偷收看 NBA 賽事，冒著被抓包的風險還是要看啊！不知不覺NBA 在 2021-2022 賽季即將迎來 75 週年，根本就可以當大家的爺爺了，在如此值得慶祝的時刻肯定要幹票大的！NBA 紀念球衣及鞋款諜照釋出，不心動的還能夠說自己是球迷嗎？

(圖／BEEMEN蜂報提供)

由 @caseyvitelli 釋出紀念球衣概念圖，從圖片中可以看到，紀念球衣的整體設計以早期的 NBA 球衣為題，重返經典 OG 靈魂，打球當然穿衣服之外，就是鞋子了，根據消息指出，聯名鞋款已將一同慶祝 75 週年，以 Dunk 為基底，注入芝加哥公牛隊、紐約尼克隊隊伍配色設計，而最吸睛的細節絕鼠鞋舌上、鞋帶標上的 75 週年標籤，以及在西方文化中，象徵結婚 75 週年的的鑽石。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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不得不說，Nike Dunk x NBA 真的有夠香，濃濃的復古韻味、百搭色系、再加上紀念價值，說到這裡了，怎麼能夠忍住不收啊！根據目前消息指出，Nike Dunk x NBA 將在今年 10 月伴隨新賽季發售，記得鎖定嗡編的後續追蹤報導，不收還能夠叫做球迷嗎？

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)