在11日美國男籃首場熱身賽出戰奈及利亞前夕，身為這支尋求奧運4連霸的美國男籃一哥，籃網前鋒杜蘭特不禁提到去年1月底墜機身亡的「小飛俠」布萊恩，更強調為了紀念這名偉大球星，美國男籃每個回合都會努力打出能量與激情！

「布萊恩是我們每個人在童年時期都想要模仿或效法的人，」杜蘭特說，「甚至在他還活著打球的時候，他的DNA就深植在我們做為球員的心中，持續激勵著我們，且教會我們什麼才叫做比賽、什麼才叫做訓練、什麼才叫做職業道德。」

「在布萊恩活著打球的時候，我們所有人都想從他的身上學取經驗或教訓，這是絕對的事情，」杜蘭特說，「現在他不在我們身邊了，我們(美國男籃)都希望能在每個回合，都打出足夠的能量與激情，來跟這名偉大的美國籃球員致敬。」

布萊恩曾跟美國男籃打過2008年北京奧運與2012年倫敦奧運，也都幫助美國男籃拿下奧運金牌，身為布萊恩在2012年倫敦奧運的隊友，杜蘭特當然格外想要紀念這名昔日國家隊隊友，當然最好的方式還是努力幫助美國男籃在東奧摘金。