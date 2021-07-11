全國三級警戒自5月中開始後，桃園6日確診案件首次「嘉玲」，不過，前藍委孫大千踢爆，從7月5日到7月7日，桃園市的確診人數突然冒出了18個黑數，他要問桃園市長鄭文燦，如果連桃園市本土確診人數在短短兩天之內都可以玩起大風吹的遊戲，那麼請問桃園市政府公布的哪一個防疫數字可以被相信呢？

孫大千今（11日）在臉書發文表示，從7月5日到7月7日，桃園市的確診人數突然冒出了18個黑數，而各區原本的統計數據也大搬風。他要問，「這18個個案究竟是從哪裡冒出來的？為什麼連各區的確診人數也可以大幅修正？更重要的是，指揮中心所公布的數據又如何可以兜得起來呢」？

孫大千秀出桃園市新冠肺炎確診統計圖5日和7日人數不同。（圖片摘自孫大千臉書）

孫大千批評，因為桃園市政府的公文跑得比病毒慢，縱容諾富特飯店混居而打開了台灣防疫的山海關，造成第一波本土疫情。現在連最簡單的確診個案統計都可以做得「2266」，還敢吹牛要在桃園進行精準防疫，難道鄭文燦的能力真的淪落到只能夠去作秀封籃框了嗎？

針對桃園突然冒出的18個確診數，孫大千直言，如果連桃園市本土確診人數在短短兩天之內都可以玩起大風吹的遊戲，那麼請問桃園市政府公布的哪一個防疫數字可以被相信呢？鄭文燦才剛剛吹噓「不會漏接每一顆球」，那麼現在要不要出來說明一下，這18顆球算不算漏接？