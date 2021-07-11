中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說幼兒染疫比例高，所以未將托嬰中心及幼兒園納入微解封名單。中華民國幼教聯合總會今發表聲明，要求指揮中心今應公布0-6歲幼兒染疫場域的統計數據，釐清社會大眾的疑慮，以避免誤導家長「托嬰中心或幼兒園是危險的環境」！

陳時中昨表示，近兩個月來，幼兒染疫比例偏高，5月9日至7月10日確診人數達330人，加上小小孩難管控，因此這波未開放托嬰中心及幼兒園營運。

不過陳時中公布的這個數據，卻跟教育部的數據有所衝突。教育部統計，從4月20日到7月9日，全國學生有677人染疫，其中幼兒園生（2至6歲）是72人。陳時中說的330個0至6歲染疫的小朋友中，扣掉2-6歲的幼兒園生72人，0至2歲染疫超過250人，這可能嗎？

中華民國幼教聯合總會今天發表聲明，要求指揮中心釐清所公告統計數據中，實際個案有多少位幼兒是在幼兒園，因群聚導致幼兒染疫的數據？

對於指揮中心認為「幼兒染疫比例偏高，孩童防疫落實也很困難」，中華民國幼教聯合總會要求指揮中心釐清社會大眾的疑慮，以避免誤導家長「托嬰中心或幼兒園是危險的環境」！