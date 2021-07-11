台中成棒隊推動公益關懷弱勢。（台中市政府提供）

台中成棒隊推動公益關懷弱勢。（台中市政府提供）

疫情影響國內外運動產業及活動，台中市成棒隊近日發起運動志工及公益活動，透過實際行動走入社區關懷弱勢，進而喚起社群溫暖力量一起促成善行義舉。中市運動局長李昱叡表示，感謝台中市成棒隊在運動場上為台中棒球努力，運動場外化身運動志工，投入社會公益，為台中城市社會關懷付出心力。

李昱叡指出，台中市成棒隊在台灣人壽、台灣運彩、市政顧問張泰山、雪芃運動行銷、市府運動局等各機關團體的支持下，持續為台中社會甲組棒球運動努力，在職棒球星、成棒隊總教練張家浩帶領下，近年對於不老棒球及迷你運動也大力支持推動。

李昱叡表示，有感於近來疫情衝擊國內經濟、影響基層弱勢生活甚鉅，此次公益關懷在教練曾華偉及鄭達鴻號召下，台中市成棒隊走進社區關懷街友及弱勢家庭，透過實際行動相助來挺過疫情。

市政顧問張泰山強調，教練及球員走出球場外，並為社會克盡一份心力，實屬難能可貴，他欣聞後非常感動，並力讚台中市成棒隊的公益精神，未來也將積極協助台中市成棒隊，不僅能在球場上爭取佳績，更能化身運動志工，為社會帶來溫暖。