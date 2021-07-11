新冠疫情肆虐全球，出國玩變得遙不可及，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍認為，要一直到2023年疫情過後，才可以放心出國旅遊，不用提心吊膽提防病毒。

日前日本政府贈與的第二批113萬劑AZ疫苗8日抵達台灣，加上次送的124萬劑AZ，已經捐給台灣237萬劑疫苗，比台灣自購的疫苗到貨數量還多，讓台灣有疫苗度過疫情爆發的時刻，為了報答恩情，許多人發願要在解封後玩爆日本。

蔡賢龍日前在臉書發文，感謝日本捐贈疫苗，但他個人認為可以放心出國旅遊，至少都要等到2023年，才不用提心吊膽處處提防，「有些朋友說要解封爆刷日本，還是覺得減少接觸比較好」。目前日本疫情回升，連日確診破2000例，12日起將實施第四次緊急事態宣言，同時奧運不開放觀眾入場。

與其等待遙遙無期的出國玩來感謝日本，蔡賢龍表示，其實可利用無接觸的醫療項目開始互相幫忙，像是從全球捐贈網「global giving」實質回饋日本相關新冠肺炎的醫療項目，透過小額捐款馬上回報日本恩情，也是不錯選擇。