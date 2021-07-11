不少人都有自己一套儲蓄方式。近日一名女網友透露自己月薪3萬2，透過「6個罐子理財法」，3年下來存了60萬元，並表示許多人盲目地存錢，但根本不在意其意義，「為自己設定目標」更重要，令不少網友看了大讚直呼「太有毅力」。

該名女網友日前於論壇《Dcard》發文表示，大學畢業後她開始實踐「6個罐子理財法」，將月薪3萬2分別放入6個不同用途的帳戶中，分別為財務自由帳戶、長期儲蓄帳戶、休閒娛樂帳戶、教育學習帳戶、贈與貢獻帳戶及生活開銷帳戶。

原PO透露，第一「財務自由帳戶」佔月薪的25%，此帳戶當作股票投資，以本金來說，並分3次投入金額，分別為8萬、10萬及10萬，目前股票金額為31萬；第二「長期儲蓄帳戶」則是佔月薪10%，作為定期存款用，原本考慮買儲蓄型保險，但因不想被綁定也怕自己臨時有資金需求，因此選擇股票的定期定額，如此一來可自行選擇金額及交易日，以每月設定4千方式，讓它自行扣款、交易，目前定期定額的錢有16萬左右。

第三個帳戶為「休閒娛樂」，佔薪水的10%，每月投入4千元，原PO認為「這個帳戶「這個帳戶真的非常有必要」，若未來有計畫出國旅行或遊玩，事先存好就不用再旅行前省吃儉用，可以阿莎力花一筆錢買快樂，也不會有負擔。

第四個帳戶「教育學習」，佔收入的5%，她坦言一開始認為其帳戶很沒必要，但受到友人的薰陶後，強迫自己每個月購入一本書，讓閱讀變成一個習慣，但這個帳戶她並沒有將它獨立出來，而是將生活開銷放在一起，每月大約花費500元。

第五個則是「捐助、孝親費」，原PO指出該帳戶也未獨立出來，因這方面的開銷未達薪水的5%，再加上父母也不需要她給孝親費，但在農曆新年時會各包1萬元，「我知道自己沒辦法在每年的那個月份較直接上繳一萬，所以就平均攤銷在每個月」。

最後則是「生活開銷帳戶」，佔月所得45%，花費包括伙食費、水電費、瓦斯費及管理費等生活資出，雖然住在家裡，免去了房租費，但和哥哥兩人分擔家裡的開銷，一個月大約是4千元，再加上自身的購物慾望後，所有開銷嚴厲控制在1萬5以內。

她強調，每個人的收入、支出都不同，因此還是要依照自己的狀況調整，「我很欣慰自己能這樣持續了3年」，提醒為自己設定目標非常重要，即便過程緩慢，但實踐後會非常有成就感。不少網友看了他的分享後，紛紛大讚「這樣的月收入，可以如此存錢，真的很厲害」、「把錢規劃的很好」、「真的好勵志、好有毅力，建議有投資會錢會存的更快」。