港星佘詩曼是選美出身，在1997年拿下香港小姐季軍，天生麗質的佘詩曼，儘管已46歲仍擁水嫩美肌、高顏值，近日她就在網上曝光自己剛睡醒照，佘詩曼頂著素顏和一頭亂髮，沒化妝依舊俏麗。

佘詩曼昨（10日）一早在網上曬自拍，剛睡醒的她大方頂著素顏、稀疏眉毛和一頭亂髮入鏡，佘詩曼開心撥頭髮、露半臉自拍，保養有術的佘詩曼氣色相當好，膚質水嫩、零皺紋，五官依舊俏麗，高顏值的她沒讓歲月在臉上留痕跡，凍齡臉看不出已46歲。

佘詩曼高顏值超不科學。（圖／取材自佘詩曼微博）

佘詩曼素顏和上妝差別不大，不科學的絕美顏值讓網看傻，紛紛留言讚：「好美呀」、「好好看，不化妝也好看」、「美到發光，好扯」。

46歲佘詩曼是黃金單身女郎，她在1997年獲得香港小姐季軍而踏入演藝圈，接著以演員身分打開知名度，接連演出《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》、《使徒行者》、《公主嫁到》等戲，最讓台灣觀眾熟悉的是，佘詩曼在2018年以宮廷劇《延禧攻略》飾演「嫻妃」再攀人氣高峰，佘詩曼事業得意，不過她至今仍是小姑獨處，對此，佘詩曼也曾大方回應此事，表示自己不急著尋到另一半，也不後悔自己仍單身，佘詩曼展現正能量說：「我相信我會找到的」，至於男友的條件，則是要「有趣的靈魂」，佘詩曼談話之間都散發自信與成熟美，也讓外界見識到她的高EQ。