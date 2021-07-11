老翁熱淚盈眶，緊牽警察雙手，遲遲不肯放開，家屬非常感謝警方的熱心協助。（民眾提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員蔡承恩、林仕展，日前擔服巡邏勤務，接獲民眾報案，稱家中父親跌倒需警方協助，警方接獲通報後立即趕赴現場，發現黃姓老翁欲自行起身拿水杯飲用，不慎從床上跌落；卻因家人無力將老翁抱到床上，緊急向警方求助。

警方到場見狀，將身形孱弱的黃姓老翁攙扶起身，公主抱上床，並提供水予老翁飲用，老翁熱淚盈眶，緊牽警察雙手，遲遲不肯放開，家屬非常感謝警方的熱心協助，對警方敬業的態度給予大大的肯定。

員警表示，當天接獲報案時已是深夜時分，到場了解原來是黃姓老翁行動不便長期臥病在床，因口渴難耐，欲起身拿水杯時不慎跌下床，無奈四肢無力無法自行起身，家中妻小聽見老翁呼救聲，用盡氣力，仍無法將黃姓老翁自地板攙扶上床。

家屬情急之下，腦中僅浮現110報案電話，趕緊撥打電話請求幫忙，所幸老翁意識清醒表示並無受傷，大夥兒通力合力攙扶老翁起身，由林員以公主抱姿勢才順利將老翁抱上床，同時貼心的叮囑黃姓老翁：「爺爺以後要做什麼事，記得先跟家人說，不要自己動手，萬一跌倒了很危險喔!」家屬對於員警將老翁視如己親的態度，感謝不已。

大墩派出所長葉信良表示，警察工作除負責治安、交通等工作外，為民服務乃警察積極推動之目標，民眾若遇困難時，警察定會抱以同理心、誠心、貼心來服務民眾，讓民眾能感受到警察的敬業態度與用心的服務。