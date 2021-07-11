台北市議員游淑慧10日在臉書讚衛福部「一個對的改變」，她指出，9日衛福部公布的一張表格，雖然境外移入只有7天16例，但也可以看出一個事實，「入境普篩發揮了很大功能」，她並提到，防疫上真應該少點藍綠、多點溝通，「部長不是神，別害怕逆時中」。

游淑慧表示，之前有名嘴或粉專主說，上機前已要持72小時內核酸檢驗陰性證明，所以入境普篩效益不大，是這樣嗎？但看案15059、15113、15129、15155、15164、15180、15208、15254等，這16例中的8例都是入境當日或次日就篩出來了，等於50％入境攔截到。

因此，游淑慧認為，搭機前72小時核酸證明陰性，還是存在漏網，入境再一次攔截更加保險；而有5個入境篩到的確診，是在原設定7高危國家以外，代表如果衛福部政策沒有改，這5例進入防疫旅館可能多天後才會發現。

對於阻擋境外移入病例，游淑慧認為，入境普篩發揮了很大功能。（圖／摘自游淑慧臉書）

其中案15129，6月30日就發病，但7月3日依然能搭機，結果是可怕的Delta病毒，游淑慧說，還好入境即攔截到，這可能就是各國核酸檢測的準確度問題。

游淑慧接著提到，入境普篩政策的改變，是由新北市長侯友宜先提出，桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁響應，而後陳時中部長從善如流，「結果證明是一個對的改變」。

她也提到案15253，一名印尼入境旅客，5月10日入境，一直到要再次出境，7月7日採檢確認，到底在哪一端感染？是否已經在社區走跳快一個月？

游淑慧呼籲衛福部應該像美國CDC一樣，開放資料庫，多公布一些新冠和疫苗的統計數據， 讓國內的醫療和公衛專家可以進行寶貴的研究與分析， 這對於政策決定會是很大的幫助。