無論是情侶或是夫妻，能夠同甘共苦，未來才能走得長遠。星座命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，天蠍摩羯、巨蟹處女、白羊處女這3組星座配對最能夠一起打拚，兩人合作無間，可以同甘共苦，婚後能兼顧家庭和事業，過著幸福美滿的生活。

▍第三名：天蠍座、摩羯座

婚姻事業齊心努力

天蠍座、摩羯座都是很有能力的星座，即使兩人走入家庭，也不會因為誰主外、誰主內而煩惱，因為超強能力，兩個人都能內外兼顧，一邊穩固婚姻、一邊發展事業，如果一起開設公司，還會因為目標一致而更加齊心，不會有誰需要為家庭犧牲，是一對令人羨慕的模範夫妻檔。

▍第二名：巨蟹座、處女座

恩愛眷侶令人羨慕

巨蟹座、處女座能互補彼此的缺點，巨蟹座的溫暖柔情，能讓處女座感受到被愛的感覺，處女座注重細節、要求完美的個性，也能讓巨蟹座提升自我，在外人眼中就是一對非常相愛的神仙伴侶，無論對方想做什麼，另一半一定全力支援，在背後做最堅強的後盾，給予無限包容與支持。

▍第一名：白羊座、處女座

彼此包容凝聚幸福

白羊座、處女座這個組合，一個敢拚敢衝、一個瞻前顧後，搭配得恰到好處。處女座是一個喜歡被人需要的星座，而白羊座雖然充滿幹勁，但有勇無謀，因此很需要依賴處女座的意見，這會讓處女座相當有成就感，白羊座也在處女座的帶領下，更願意為兩人的美好未來打拚，兩人是缺一不可的黃金組合。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】