美國南部城市沙洛茲維爾（Charlottesville）今天拆除多座爭議性雕像，包括兩座紀念南北戰爭時期主張蓄奴的南軍將領雕像；有關文物一直是示威抗議的焦點。

1861至1865年美國南北戰爭期間，李將軍（Robert E. Lee）與「石牆」傑克森（Thomas "Stonewall" Jackson）是支持蓄奴的南方邦聯軍代表人物，如今他們的雕像被廣泛視為種族主義象徵，即便支持者稱這些紀念文物具有歷史意義。

法新社報導，維吉尼亞州沙洛茲維爾的工作人員今天使用起重機，將李將軍和傑克森的雕像移除，群眾則在一旁大聲歡呼。過程未有暴力傳出。

身為非裔的沙洛茲維爾市長華克（Nikuyah Walker ）在移除行動前告訴媒體：「拆除雕像，不過是幫助沙洛茲維爾、維吉尼亞州和美國打擊罪惡的一小步，為了經濟利益而犧牲黑人同胞的罪孽。」

李將軍雕像廢存問題，早在2017年8月就在沙洛茲維爾引發暴力衝突，當時一名白人至上主義者高速用轎車衝向和平遊行的反白人至上示威團體，造成1名女性身亡，多人受傷。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100711