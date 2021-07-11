民眾本月3日傍晚在住家附近，發現竟然有名男子在平面停車場運動後，又走入林口警分局辦公大樓，對於執法人員不遵守相關規定相當氣憤因而檢舉。民眾錄影後前往警局報警，員警一見影片發現，影中人是林口分局楊姓警官，林口分局立刻對楊姓警官祭出行政處分，並函請衛生局依法裁罰。

林口警分局表示，民眾發現有人在林口某停車場運動卻未戴口罩，且運動完又走進林口警分局辦公大樓，對於執法人員不遵守相關規定，很生氣因而檢舉，警分局很感謝民眾的檢舉，防疫期間應不分你我共同遵守防疫規則。

林口警分局獲報後，隨即展開調查，該員確實為分局保防組楊姓警官，詢問當事人後，楊警員表示，表示當天勤餘後到停車場運動，因為太喘且附近空曠，才會脫下口罩，對於不當行為造成觀感不佳深表歉意，願意面對相關處分與裁罰。

林口分局表示，警員未戴口罩造成民眾觀感不佳，林口分局將依規定作出行政處分，另未戴口罩部分也將函請衛生局依法裁罰。