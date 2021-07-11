三立電視台9日晚間接獲通報有2員工確診，立刻做大樓清消，10日上午安排該樓層所有員工PCR篩檢，台北市副市長黃珊珊今在臉書表示，三立該層所有員工都是PCR陰性。

黃珊珊指出，10日接到三立電視台副總的電話，她與聯合醫院許副總院長連夜趕到公司看現場，一個員工確診，的確會造成很多員工的驚慌失措，因為北市府有許多經驗，所以告訴對方要怎樣處理後續事宜；另外，因北農與環南市場疫情穩定，中央與地方聯合前進指揮所昨天解編，由台北市政府處理後續事宜。

黃珊珊指出，就像壹電視、文化大學宿舍案、北農案、高鐵案一樣，工作職場先分紅、黃、綠區，「紅區」人員不但要篩檢，有近距離接觸者還要被匡列隔離14天；「黃區」人員也要全面篩檢，紅黃區的篩檢結果再判斷綠區的風險，壹電視沒有全面篩，因為紅黃區都沒有被感染，其他不同棟工作的同仁也不需要太緊張。

黃珊珊表示，三立電視台該樓層的員工都已經PCR篩檢陰性，雖然接觸者還是會被匡列隔離，但總是一個好消息。