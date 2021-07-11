台中新光三越百貨公司今天傳出有確診者足跡而休館一天，市府環保局人員進行現場清消。(台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中新光三越百貨公司今天因有彰化確診者足跡而休館一天。台中市衛生局表示，接獲通知後立即通知百貨公司進行內部清消，並通知環保局、經發局進行消毒等相關防疫措施；新光三越台中中港店今天表示，昨晚已緊急清消，今天再度配合休館進行清消，至於明天是否持續休館，仍須經內部討論。

台中市衛生局表示，昨晚接獲彰化衛生局通知，彰化有確診個案曾於7日日下午3時至7時期間到台中市新光三越百貨公司，衛生局接獲通知後立即通知新光三越進行內部清消，並通知環保局、經發局進行消毒等相關防疫措施。由於確診個案是彰化縣，相關疫情資訊由彰化縣公告，而確診者在台中市足跡及相關防治作為將於今天下午記者會說明。

新光三越台中中港店指出，昨天晚間10時接到市府緊急通知有確診者足跡到百貨公司，受疫情影響，目前百貨公司營業時間調整為中午12時至晚間8時，接到通知時雖已經超過營業時間，但漏夜緊急先展開一波清消，今天再度配合休館進行再次加強全館內外全面消毒作業等各項防疫措施。至於明天是否持續休館，仍須經內部討論。

新光三越表示，全力配合政府防疫政策，並隨時強化各項防疫措施，持續嚴謹落實全館實聯制、口罩100％到位、入場量溫；每日每小時顧客接觸點及公共設施消毒擦拭 3.館內隨時排換氣維持新鮮空氣，每週2次館內外大消毒等各項防疫措施。

雖然今天是周日假期，一般而言人潮較平日稍多，但新光三越台中中港店表示，此波疫情以來，百貨公司人潮明顯減少，商品部分透過網路宅配，頗受歡迎，而餐飲部分則全數外帶。