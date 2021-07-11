九行中嶽至極戰，雺牆破守鼎沸開，月無缺、戾禍極端對峙，為搶奪時間，月無缺以身為盾牽制戾禍，無懼連添傷痕，心中唯有眾志成城，氣勢一展天道之心，聖芒出，流光川逝一洩千頭萬緒，月無缺怒然揮向戾禍，斬斷諸苦亦斬惡！

梵宇驚現鳳羽揚，生死鏖戰魔佛決，梵宇內心巖奏法、佛劍贊功，一抗魔羅！梵宇外來者衣不沾塵，飄然若仙，鳳懺殊臺親臨，面對今生至恨，禁世龍囂仇火燃熾，式出更殘更狠，只見鳳懺揚振衣袖，浩然氣納，長風勁揚，竟化極招如雲散！

梵宇明輝毀雺牆，靖玄一擊破塵昏，佛光現，九陽出，一個時辰的極限之戰，破雺大戰，於焉展開！為破雺牆核心，靜濤君率眾而至，卻見眼前無盡魔兵蹤影，邪詭殺之不絕，時間分秒流逝，再遇無滅靈界、隳魔眾聯兵齊出，同時歌舒莫邪、辰砂十二爵橫擋在前，身陷重重圍殺難以寸進，靜濤君施咒法印，勢驅千邪異魔！欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第11章：奪天劫時；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第12章：悶雷中的反撲。