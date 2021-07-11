沒想到美國男籃的奧運4連霸之路，一開始就摔了一大跤！儘管杜蘭特最後關頭開啟「死神」模式，個人連取10分幫助美國追上，卻因拉文最後3.5秒關鍵兩罰落空，美國爆冷在首場熱身賽以87比90輸給奈及利亞，可說完全跌破外界眼鏡！

美國男籃今天排出利拉德、畢爾、塔圖、杜蘭特與阿德巴約5人擔任先發，卻始終沒辦法擴大領先差距，更遭奈及利亞在上半場結束前打出12比4攻勢，打完上半場，美國僅以43比41領先，甚至打完前3節，美國反以64比66落後。

來到末節，美國男籃手感持續低迷，打到最後2分53秒，竟以74比80落後奈及利亞，儘管接下來利拉德4罰3中，奈及利亞卻連取5分，擴大領先到8分，幸好杜蘭特連進兩顆三分球，更在最後43秒兩罰俱中，雙方差距還有3分。

奈及利亞下波進攻被美國男籃擋下，杜蘭特最後16.5秒兩罰俱中，美國男籃追到87比88，文森卻在最後13.2秒兩罰俱中，幫助奈及利亞仍以3分領先，暫停過後，拉文卻在最後3.5秒兩罰落空，提前宣告美國男籃無力追分且爆冷落敗。