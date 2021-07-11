高市1名82歲蔡姓老婦人9日凌晨4時欲外出晨運，不慎整個人從住家2樓跌落地面，因老婦人獨居且鐵門深鎖，鄰居路過聽到微弱求救聲，透過鐵門信箱口隙縫發現老婦倒臥在地，趕緊打119求救，警消趕抵破門，將受傷老婦送醫，所幸僅頸部扭傷、四肢擦傷，無大礙！

警方指出，家住前鎮區興仁路的蔡姓老婦人平時一人獨居在家，9日清晨4時許，蔡婦欲從住家外出晨運，才剛從2樓走下樓梯時，卻失足整個人從樓梯滾落地面，蔡婦當時還有意識，喊「救人啊！」直到3小時後，力氣用盡，僅能發出微弱呼救聲，幸好當時有鄰居經過，聽到屋內傳來求救聲，透過鐵捲門信箱口往屋內查看，赫見蔡婦倒臥在地，趕緊通報119。

警消獲報趕抵，因鐵捲門深鎖無法打開，消防員先以大剪刀破壞門鎖，警消合力將沉重的鐵捲門拉起後進屋救人，救護員發現蔡婦頸部扭傷、四肢挫傷，無法起身，先以護頸器固定她的頸部再抬上擔架送醫，所幸送醫後無大礙。