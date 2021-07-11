1千萬劑輝端BNT進口台灣，不再只聞樓梯響，鴻海與台積電今日雙雙證實，積極努力許久，採購BNT疫苗，已正式進入簽約程序，惟因「簽約當事人有多方，一旦程序完備即對外進行公告」。永齡基金會執行長劉宥彤也表示：「待有進一步消息，一定會正式對外界說明」

上周即傳出鴻海、永齡基金會與台積電採購德國BNT案可望簽約，但皆未見相關單位證實，11日凌晨網路瘋傳大陸官媒新華社當天的報導，指出永齡與台積電已和BNT疫苗代理商上海復星醫藥正式簽訂銷售協議，並會依「正常商業規則和程序」提供疫苗。但第一時間並未看到新華社刊登文稿。

傳聞鴻海、永齡基金會與台積電是在9日深夜和復星醫藥簽訂mRNA新冠疫苗銷售協議。

今日上午鴻海與台積電雙雙指出，因簽約當事人有多方，許多文件要由各方法務確認，但確實正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。

據了解，簽約對象除鴻海、台積電等採購企業外，包括復星、我政府與德國BNT原廠。簽約內容包括總採購量與金額，至於出貨時間與分批出貨量，將在簽約後，另行確認。

採購BNT疫苗，最早由鴻海在5月下旬新冠疫情本土確診案量增加時提出要採購500萬劑的捐贈政府計畫，並於6月1日，由鴻海創辦人郭台銘夫人曾馨瑩代表永齡基金會，鴻海教育基金會執行長汪用和代表鴻海，共同遞件申請採購。

但這項申請案卻卡在政府要求須有原廠授權書，在郭台銘向總統府喊話後，6月18日進總統府面見總統，台積電私下努力採購BNT疫苗500萬劑規畫也浮上枱面，加計鴻海、永齡基金會，兩大企業集團共計採購1000萬劑。