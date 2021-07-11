警方於吳嫌住處內查獲安非他命、毒品吸食器等證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

28歲吳姓男子在雲嘉南等地販售第二級毒品，台南市政府警察局白河分局今年2月偵辦毒品案時向上溯源，鎖定這名藥頭，遂組成專案小組，經過月餘跟蹤，見時機成熟，持搜索票攻入毒窟，9日於吳嫌住處內查獲安非他命、毒品吸食器等證物，全案依違反《毒品危害防制條例》移送台南地檢署送辦。

白河警分局今年2月偵辦毒品案時，發現毒品來自1名吳姓毒品藥頭所販售，警方查出，這名吳姓毒品藥頭藏身於安平區一棟門禁森嚴的公寓大廈內，並以晝伏夜出方式交易毒品，販運模式較以往更加隱蔽及小心。

為免證據湮滅及販毒處所轉移，警方運用探訪布線、跟監埋伏、追蹤分析等方法，在多個月監控蒐證下，見時機成熟，乃兵分多路持搜索票，於吳嫌住處起獲9.5公克安非他命毒品、4台電子磅秤、愷他命毒品殘渣袋、吸食器、1個制式彈匣等證物。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！