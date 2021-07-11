今天是「中朝友好合作互助條約」簽訂40週年，中國與北韓領導人互致賀電。中國國家主席習近平指，願和北韓領導人金正恩加強戰略溝通。

香港電台報導，習近平在賀電中表示，兩國60年來相互堅定支持、攜手並肩奮鬥，增強兩黨兩國「兄弟般的傳統友誼，促進各自社會主義事業發展，維護地區以至世界和平穩定」。

他說，近年和金正恩多次會晤，達一系列共識，願與金正恩加強戰略溝通，把握兩國關係前進方向、友好合作不斷邁上新台階。

北韓官媒朝中社則報導，金正恩在賀電中表示，近年國際形勢空前複雜，兩國傳統友誼得到新動力，在政治、經濟、軍事和文化等領域全面發展到更高階段。

他說，在「敵對勢力挑戰和妨礙活動變本加厲的今天」，條約在維護推動兩國社會主義事業、保障亞洲和世界和平穩定方面，發揮更強大的生命力。

「中朝友好合作互助條約」於1961年7月11日簽訂，內容保證雙方在戰時狀態時軍事援助；不參加任何與對方敵對的同盟、集團、行動或措施，並在經濟、文化和科技方面合作；給予經濟、技術支援等。條約至今仍有效。

北韓官方日前曾被認為釋出願與美國對話的意向，但隨後否認，讓朝鮮半島議題再受關注。

而中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明6日剛和美國對北韓政策特別代表金聖容通話，劉曉明指應按照「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則，推進政治解決朝鮮半島問題進程。（編輯：翟思嘉）1100711