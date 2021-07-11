韓國疾病管理廳今天表示，截至11日零時，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診新增1324例，低於前一天的破紀錄1378 例。韓國正竭力控制激增的確診病例。

路透社報導，週末期間由於篩檢數少，確診病例通常會下跌。有關單位警告，確診病例可能會持續攀升。

最近激增的病例中，重症患者人數遠低於前面幾波疫情，因為許多年長和高風險居民已接種疫苗。

根據韓國疾病管理廳數據，韓國5200萬人口中，約11%已完整接種，包括兩劑型疫苗已打完兩劑；約30%接種了一劑。激增的病例中，大多為年輕一輩、尚未接種的民眾。

確診病例激增下，促使當局首度對首爾及周遭地區祭出迄今最嚴苛的社交距離規範，明起生效。

韓國自疫情爆發以來的COVID-19確診總數達16萬8046例，死亡總數2043例。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100711