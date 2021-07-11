解放軍殲-7戰機

上個月解放軍出動4架殲-7戰機，還有殲-16和運8-電戰機等軍機執行繞台任務，而這1960年代的老爺機現身，頓時引發廣大關注。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，許多人不解，為何這款第2代戰機會和較現代化的戰機出任務。軍事消息人士透露，可能這些老爺機已改裝為無人機，在發揮成本效益的狀況下，鍛鍊解放軍的戰鬥技能，並測試台灣的反應。甚至有人說，它們也可能是測試台灣所有戰機是否已恢復執行軍事行動的方式。

自從解放軍2016年開始出動軍機繞台後，6月17日是殲-7首度參與這類任務。據中方媒體說，解放軍已將數千計包括殲-7在內的退役2代戰機改裝為無人機。不過，接近軍方的消息人士說，部分殲-7已改裝為無人靶機，因為它們的雷達截面類似台灣的自製防禦戰機（IDF）和美製F-16，可能是要擾亂防空系統。

然而，無論是解放軍或台灣國防部都沒有說，那4架參加繞台任務的殲-7是不是無人機。但消息人士說，這些戰機上都有飛行員，並說那次任務目的在於測試台灣空軍和大眾的反應。「那4架殲-7從廣東省汕頭市的空軍基地起飛後，進行了短程飛行，」這位因事涉敏感，要求匿名的消息人士說，「那目的在於測試台灣空軍的反應，看他們的戰機是否都已恢復飛行。」

解放軍殲-7轟炸機

今年3月時，台東志航基地2架F-5E戰機在屏東旭海漁港附近空中擦撞墜毀，導致兩名飛官喪生。台灣空軍為了加強飛安，除了警戒地面和執行必要作戰任務的飛機外，包括F-16、幻象機，經國號和F-5型等所有戰機，都全面暫停訓練和演習。而這是在短短6個月內，台灣現役戰機發生的第3起致命事故。

而澳門軍事觀察家黃東說，自從1997年以來，解放軍就用改裝的殲-7從事打靶練習。「殲-7有很多型…但都統稱為『迷你 F-16』，」他指出，「中國大陸也把各型殲-7外銷到巴基斯坦，讓他們從事模擬空中纏鬥。」