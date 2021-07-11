即將結束跟湖人短暫合約，且成自由球員的德拉蒙，看來對於自己的職業生涯下一步充滿無奈，因為他在節目中被問到，自己打算下個球季要到哪個球隊效力，他的回答讓所有人當場傻眼，「大陸上海！」意思就是他考慮到大陸CBA討生活。

不過想也知道，德拉蒙是在自我調侃，也根本不可能想去大陸打球，畢竟不少本季在NBA表現低迷的球員，都會被網友嘲諷該去大陸CBA打球，面對自己本季待在湖人的低迷表現，德拉蒙當然只能這樣嘲弄自己，也表達他的無奈心聲。

自從今年3月底被騎士買斷合約後，德拉蒙選擇加盟湖人跟詹姆斯、安東尼戴維斯聯手，卻在效力湖人21場例行賽，平均只拿11.9分、10.2籃板，到了季後賽更慘，場均掉到9.0分、11.0籃板，甚至最後關鍵的G6，還直接遭到湖人棄用。

面對自己根本無法真正融入湖人隊形的無奈窘境，德拉蒙最近仍然放話很想繼續待在湖人打球，更想重新證明自己身價，可惜湖人高層似乎興趣缺缺，也讓德拉蒙的下一步充滿變數，如今他自嘲要去上海打球，也要先看CBA下季全本土政策是否通過！