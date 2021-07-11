藝人王晴秀麗的容貌，擁有「本土林志玲」封號，並參與許多八點擋連續劇演出，如《世間情》、《甘味人生》等等戲劇作品，演技受到許多觀眾朋友的喜愛。王晴最近在社群上分享演唱抖音神曲，她那清亮、甜美的音色，受到許多網友的關注：「戀愛了！」

王晴昨（10日）在 Instagram上傳一部自彈自唱的短片，演唱抖音神曲《熱愛105°C的你》，她穿著白色緊身平口衣襯出超兇上圖，一片雪白的胸口露出性感的鎖骨與香肩，頭髮綁成包包頭，造型相當可愛與動人，寫下練琴錄影的心得：「怎麼樣都沒辦法錄到完美，乾脆就放個凸槌的版本，大家笑一下。」

王晴也表示最近的心情：「因為最近身體有點微恙，這兩天如果體力有微好轉，再來直播跟大家微微聊一下好嗎？希望大家也都能再微忍耐，不要到處微放風，微旅行、微社交，再自律一點，才能更早真正大解封，這段期間只能透過網路，來跟大家來微互動！」

王晴目前還是維持早睡早起的生活習慣，並且規律的運動，來增加自己的免疫力，擁有良好的作息習慣，才是對抗病毒最好的辦法。許多網友在底下留言回應：「高音很乾淨很好聽」、「王晴，我是105度，謝謝你的熱愛」、「漂亮的晴晴，真的是好歌藝」、「妳會彈鋼琴嗎？」、「帶給大家歡樂的感覺，不錯喔！」、「看完這照片….哪睡得著！」、「早睡早起身體好！」

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