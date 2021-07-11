集結重量級歌王歌后的《歌手當打之年》，本週日(7/11)進行殘酷淘汰賽，歌手們強強對決，排名變化莫測，誰都不敢斷言是哪一位會離開舞台，在如此高壓的比賽環境下，歌手們選擇放手一搏。

有寶藏男孩之稱的周深，就大膽嘗試當起「唱跳歌手」，載歌載舞演唱二次元神曲《達拉崩吧》，一人分飾多角從男低音唱到女高音，精采絕倫的演出讓觀眾相當好奇周深該不會是假唱？不過周深為了這次的演出可是費盡苦心，頻頻向同場歌手吉克雋逸討教「動感秘訣」，周深笑說：「我第一次跳時就差點把自己絆死，不過這首歌就像精神分裂一樣，挺適合我的。」

《歌手當打之年》周深(右)頻向同場歌手吉克雋逸(左)討教「動感秘訣」。(圖／中天綜合台提供)

令人意想不到的是，擁有亞洲歌王封號的蕭敬騰，竟然是被奇襲最多的一位！蕭敬騰對此分享心情是真的很難過，甚至對選曲的方向都感到徬徨：「有些歌我就是把它唱出來結果名次很高，這樣變得像只是迎合觀眾喜歡的，然後盡量不被淘汰而已。」因此蕭敬騰這次拋開顧慮，改編傳唱度超高的作品《你啊你啊》，有別於原唱魏如萱的小清新，添加了「蕭式搖滾」風格，電吉他獨奏更引發全場轟動，連徐佳瑩也忍不住大讚：「你有好多不同的帥法喔！你彈琴的時候，那個不顧一切的樣子，也是讓我大開眼界。」此話一出立馬讓蕭敬騰笑喊：「妳是說很醜的意思？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週日晚間8點全新一季《歌手當打之年》。