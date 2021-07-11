疫情自5月份爆發以來，6月份六都的火化人數增加32％，加上變種病毒來襲，國民黨主席江啟臣痛批，疫苗不足是政府最嚴重的失誤，他呼籲，「指揮中心應該先給國人保命的第一劑，擴大施打比例，否則，台灣只會危機四伏，同島皆剩半條命。」
江啟臣表示，限量的疫苗，青年沒有疫苗可打，變種病毒襲來，嚴重威脅到我們下一代的生命，達成群體免疫遙遙無期，「根據牛津大學及美國33個醫護中心調查：不論是mRNA或是AZ，第一劑即可達到80％-70％防護力。」
台北市議員羅智強表示，5、6月的死亡人數，比去年增加了4582人，扣掉確診死亡的650人，｢還有3900位台灣民眾，是間接因為疫情而死，民進黨，不要自欺欺人了，到現在還說，社會中沒有確診黑數？你不普篩而已，想說確診者默默的死去，不篩就可以美化數字了。」
羅智強指出，6月份六都的火化人數增加32％，內政部次長陳宗彥說是因為高齡化影響，「這根本是胡扯，根據官方數字，今年1到4月，死亡人數比去年增加0.8％，結果到了疫情爆發的5月，死亡人數增加13.8％，6月暴漲到19.8％，死亡數增加，唯一的變因就是疫情、疫情、疫情！」
羅智強指出，另一個可能，則是疫情排擠到了醫療資源，那也意謂，醫療資源都沒有「超前部署」，法院已經認證，政府阻擋疫苗不是「散布謠言」，「這個擋疫苗政府所害死的，不只是『確診死亡』的7百多位而已，光是5、6月，就直接、間接造成4582位台灣民眾死亡，民進黨到目前為止，沒有人下台負責。」
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