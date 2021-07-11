新冠肺炎國內疫情近日雖已趨緩，但截至11日止，已超過1萬5千人確診，逾700人死亡，加上疫苗取得不易，造成人心惶惶，有民眾破壞蔡英文總統與新北市議員李余典在三重區國道路二段的宣傳廣告看板，寫上「我要疫苗」等字樣表達不滿。（黃世麒攝）

蔡總統與新北市議員李余典的宣傳廣告看板遭民眾塗鴉破壞，引起路過騎士側目。（黃世麒攝）

疫情自5月份爆發以來，6月份六都的火化人數增加32％，加上變種病毒來襲，國民黨主席江啟臣痛批，疫苗不足是政府最嚴重的失誤，他呼籲，「指揮中心應該先給國人保命的第一劑，擴大施打比例，否則，台灣只會危機四伏，同島皆剩半條命。」

江啟臣表示，限量的疫苗，青年沒有疫苗可打，變種病毒襲來，嚴重威脅到我們下一代的生命，達成群體免疫遙遙無期，「根據牛津大學及美國33個醫護中心調查：不論是mRNA或是AZ，第一劑即可達到80％-70％防護力。」

台北市議員羅智強表示，5、6月的死亡人數，比去年增加了4582人，扣掉確診死亡的650人，｢還有3900位台灣民眾，是間接因為疫情而死，民進黨，不要自欺欺人了，到現在還說，社會中沒有確診黑數？你不普篩而已，想說確診者默默的死去，不篩就可以美化數字了。」

羅智強指出，6月份六都的火化人數增加32％，內政部次長陳宗彥說是因為高齡化影響，「這根本是胡扯，根據官方數字，今年1到4月，死亡人數比去年增加0.8％，結果到了疫情爆發的5月，死亡人數增加13.8％，6月暴漲到19.8％，死亡數增加，唯一的變因就是疫情、疫情、疫情！」

羅智強指出，另一個可能，則是疫情排擠到了醫療資源，那也意謂，醫療資源都沒有「超前部署」，法院已經認證，政府阻擋疫苗不是「散布謠言」，「這個擋疫苗政府所害死的，不只是『確診死亡』的7百多位而已，光是5、6月，就直接、間接造成4582位台灣民眾死亡，民進黨到目前為止，沒有人下台負責。」