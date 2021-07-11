1名女子屢次發現她的租屋處許多物品遭人動過，不但公用冰箱內飲用水突然變色發臭，連房內許多生活用品都消耗特別快，她之後在房間裝設監視器，赫然發現每次她去公用浴室洗澡時，都有1名鄰居會鬼祟地開房門，探頭進她的房間觀望，每周約1到2次，她事後感到驚恐且憤怒，並決定趕緊搬離。

1名女網友在爆料公社發文表示，她日前在大坪林捷運站附近租了1間雅房，不過日後卻發生一連串怪事，像是放在外面櫃子上的雞蛋無故破裂，而觀察後明顯是遭人重壓而破碎，或是放在公共冰箱的水莫名變色、有異味，她房間的物品也有遭人動過的痕跡，許多生活用品消耗速度異常，她因此決定在房間內裝設監視器。

女子在房間裝設監視器，赫然發現每次她去公用浴室洗澡時，都有1名鄰居會鬼祟地開房門，探頭進她的房間觀望，每周約1到2次。（翻攝自爆料公社）

某天該女網友決定觀看監視器影片，她發現某次她去洗澡時，隔壁雅房的房客竟會趁機開她的房門，將頭伸入房內四處觀望，之後陸續還有幾次，平均大概1週會偷窺2、3次，每次都會開關門至少2次，讓原PO感到相當不舒服，之後決定向房東投訴並盡速搬離。

其他網友看到原PO的鄰居鬼鬼祟祟地開門，紛紛表示嚇壞，「嚇到了！以為看的是鬼片！住宿記得鎖門」、「你沒說是房客，我還以為是女鬼，嚇死我」、「雅房真的很不安全，有在租屋的真的要謹慎一點」；原PO事後也補充，不是她不鎖門，因為她想說只是洗個澡而已，而且鄰居都是女生，沒想到對方都是趁她洗澡時偷看。