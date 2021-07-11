台南一名葉姓退休教授6月30日下午於台南玉井斗六山區果園失蹤，家屬著急萬分，在網路發出尋人啟事，警消連續11天來動員數百人次擴大搜尋，5日僅找到他的背包，搜救隊員往山區原始林既是搜尋3天後，上午卻傳出不幸消息，搜救人員在原始林內發現葉姓教授遺體，目前正由救難隊員運送下山。

玉井果園失蹤11天，退休教授的隨身包在失蹤5天後被發現。(讀者提供/劉秀芬台南傳真)

據了解，75歲葉翁多年前於玉井購買果園，有空時就與太太到果園工作，6月30日上午到果園採芒果時與家人分開，下午3點家人打電話聯絡上葉翁，葉翁說手機即將沒電，他走到鄰居家的芒果園，卻走不出來。

葉翁家屬在臉書社群貼出尋人啟事，葉翁的親友、昔日教過的學生也幫忙在臉書社團請求網友協助，玉井當地居民也都十分關心搜尋狀況，不少店家還主動提供食物飲料慰勞搜救人員。

台南市消防局11天來共計出動第二大隊、玉井中隊、玉井分隊、麻豆分隊、大橋特搜分隊、玉井山搜義消、玉井義消、麻豆義消分隊、義消通訊中隊、特搜義消分隊及山難救助協會高雄支會等團體，每日出勤約數10人，空拍機、搜救犬也出動，截至今日共計出動警義消與民間搜救團體約300人次來進行搜索。

搜救隊員連三天來，搜索重點為失蹤者袋子周圍區域及手機基地台訊號涵蓋區域，地形較困難的區域如小木屋後方峭壁及斗六山北側西側懸崖。

由於搜救隊整座斗六山已經走過多遍，就是沒有發現人，但距離果園1小時路程遠處有一片原始林，搜救隊員也趕往當地搜索，果然連搜了三天後，尋獲葉姓教授遺體，目前正運下山，已通知家人前來指認。