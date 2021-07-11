針對台獨黨綱議題，前總統陳水扁日前表示，當年前綠委沈富雄和郭正亮都主張修改黨綱，只有自己和前綠委林濁水反對，被點名的沈富雄表示，阿扁沒有交代此事，郭正亮也沒有跟他合作。對此，林濁水還原事情經過，直言沈富雄的記憶恐怕有誤。

陳水扁4日專訪當年堅決反對民進黨修改台獨黨綱的台日關係協會會長邱義仁時，阿扁指出，當年同黨的沈富雄和郭正亮都主張修黨綱，但他和林濁水表態反對。林濁水5日為此在臉書對此表示，「哪裡是沈富雄、郭正亮主張廢除台獨黨綱而已，根本是陳水扁叫他們嗆聲要廢的」。

對此，郭正亮6日上宅神朱學恒臉書直播節目則指出，當時民進黨主席是林義雄，所以阿扁就跟他說，把中華民國納入《台灣前途決議文》裡面，所以他當年就跟林濁水一起草擬《台灣前途決議文》的稿子，但後來林濁水不認帳。

被點名的沈富雄7日亦在《雲端最前線》節目中表示，林濁水說是阿扁交代他和郭正亮做的，純屬林濁水單方面臆測。沈強調，阿扁並沒有交代台獨黨綱這件事，郭正亮也沒有跟他合作。

對於郭正亮和沈富雄的說法，林濁水今（11日）再度於臉書發文表示，郭正亮説陳水扁1999年指示黨內提出《台灣前途決議文》，因為當時要選總統，但台獨黨綱沒有處理中華民國，《台灣前途決議文》就是把中華民國納進去。

林濁水指出，郭證明了修台獨黨綱和陳水扁的關係，這一點沈富雄的記憶恐怕有誤，但《台灣前途決議文》的出現並不是根據陳水扁指示，而是前綠委陳忠信的建議。結果決議文中「台灣主權獨立」一大段是他的意見，國號中華民國是陳水扁指示扁系陣營如郭正亮堅持的，但自己在國號前加「目前」兩字，最後決議文就此折衷通過。