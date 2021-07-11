2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗採購弊案進一步重挫巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）形象，今天公布的民調顯示，首度有超過半數的民眾支持彈劾這位右翼領袖。

路透社報導，根據Datafolha民調，54%受訪民眾支持國會下議院對波索納洛展開彈劾程序的提案；42%反對。Datafolha上一次於5月間公布的調查結果顯示，贊成與反對彈劾的民眾人數不相上下。

Datafolha這個月8日公布的另一項民調顯示，51%巴西民眾不支持波索納洛，是波索納洛2019年1月執政以來最高的反對數字。

近幾個星期以來，一樁疫苗採購醜聞重挫了索洛納政府。有聯邦官員遭控在採購印度巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech）研發的Covaxin疫苗時索賄，以讓標案快速通關，並且交易金額也有溢付之嫌。為此，巴西衛生部在6月底中止這筆價值16億雷亞爾（約3.04億美元）的採購案。

Datafolha於本月7、8兩日面對面訪調2074名巴西民眾，誤差值在正負兩個百分點之間。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100711