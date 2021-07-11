日本人氣男星三浦春馬在去年7月18日被發現在東京自宅身亡，享年30歲。隨著他離世將滿一年，身後事卻傳出至今還沒處理完畢，三浦春馬的母親為了想把兒子留在身邊，因此，骨灰仍未下葬，連三浦春馬生前住處至今也是閒置狀態。

三浦春馬離世將近一年，但他的身後事至今都還沒處理完，三浦的父親去年底曾透露，雖然兒子已火化、但尚未入土，他希望兒子能趕快下葬，好讓他能為兒子掃墓，但三浦的父親還沒等到這天，傳出在今年一月猝逝，讓人不勝唏噓。

根據日媒《女性SEVEN》報導，三浦春馬的母親為了想把兒子留在身邊，因此，骨灰至今仍未安葬，儘管親友想前往祭拜、悼念，但也無能為力，只能尊重三浦母親。同時，報導也指出，三浦春馬生前住處至今也是閒置狀態，尚未賣掉或出租，甚至仍有粉絲帶鮮花到住處哀悼。

童星出身的三浦春馬，16歲演出《14歲媽媽》獲得關注，隔年與新垣結衣合作電影《戀空》爆紅，三浦春馬不只長相帥氣，演技也大受好評，陸續演出《極道鮮師3》、《進擊的巨人》、《永遠的0》等多部人氣作品，而三浦春馬生前主演的電影《太陽之子》，預計將在8月在日本上映，也留給外界無限感慨。

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