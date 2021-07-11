台北市近來飽受各縣市首長批評「疫調不精準」。對此，台北市副市長黃珊珊表示，許多人在接受疫調時，心裡有其他顧慮，因此未誠實以告，疫調人員得像福爾摩斯辦案一般，她以一名確診婦人為例，她自述與先生及3個兒子許久都沒有往來，也不會用手機，自行到醫院篩檢陽性，負責的健康中心驚覺有異，調閱各種紀錄才戳破婦人的謊言。

黃珊珊今（11）早於個人臉書表示， 疫調人員每天就像福爾摩斯般辦案，她舉了一名婦人的例子說明，婦人自行到醫院做免費篩檢，結果是陽性確診，婦人向負責此案的健康中心人員自述，家中成員為先生及3個兒子，但許久沒有往來，且不會用手機，所以也沒有電話聯繫，令健康中心人員一聽覺得很詭異，便調閱各種紀錄查核。

調查後發現，婦人與先生曾一起在住家附近走動，就連去醫院篩檢也是先生陪同，婦人篩檢結果陽性後，深怕家人會因為她而被隔離檢疫，進而影響工作，因此未誠實以告。黃珊珊無奈地說，這就是疫調的困難之處，必須用各種方法查出確診者實際的軌跡，時間差真的很難避免，其中最困難的地方就是跨縣市疫調，導致時間差更久。

黃珊珊說，疫情下每個人都在盡力防堵病毒，這次北市環南市場爆發群聚案，疫調人員不眠不休地工作，直到三更半夜，「真的很辛苦」，希望大家給基層人員多一分支持與鼓勵。

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